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  4. «Афродита!»: Чехова в одеяле помешала фанатам прочитать свой стих

«Афродита!»: Чехова в одеяле помешала фанатам прочитать свой стих

, 11:48 Фото 126

Сексуальные фотографии звезды отвлекли поклонников от ее нового произведения.

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Фото, видео: Instagram @achekhova

Анфиса Чехова поделилась с поклонниками соблазнительными снимками с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. Фотографии появились на странице телеведущей в Instagram.

В кадре Анфиса позирует на балконе гостиничного номера — за стеклянным ограждением видны шезлонги и бассейн. Сама Чехова стоит в одних трусиках и прикрывается одеялом. Публикацию звезда сопроводила новым стихотворением о любви, отметив, что учла просьбу подписчиков написать веселое, а не грустное стихотворение.

Instagram @achekhova

Фолловеры оценили не только поэтический талант телезвезды, но и ее роскошную фигуру.

«Афродита!»

«Красивая женщина, красивые глаза».

«Фотографии не дают стих дочитать», — пишут пользователи под публикацией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Чехова в платье с глубоким декольте задумалась о стереотипах.

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«Афродита!»: Чехова в одеяле помешала фанатам прочитать свой стих

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