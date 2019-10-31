Фото: Чехова в платье с глубоким декольте задумалась о стереотипах

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова на новых фото в Instagram продемонстрировала эффектный наряд. Звезда примерила откровенное платье с глубоким декольте, расшитое золотыми пайетками. Оно идеально подчеркнуло соблазнительные формы светской львицы, которую многие поклонники считают секс-символом.

В подписи к публикации Чехова порассуждала о стереотипах по поводу женской красоты, бытующих в обществе. Она отметила, что одеваться стильно и ярко, должны не только стройные девушки, а все представительницы прекрасного пола. Ведущая призвала женщин не стесняться своего тела и бросать вызов существующим стандартам красоты.

«Моделью могут и должны быть не только худые девушки! Что красиво одеваться могут себе позволить все, независимо от размера и параметров! Что красота не должна прогибаться под стандарты! Так что готовьтесь, начнем весной рвать стереотипы!» — написала теледива.

Instagram @achekhova

Среди подписчиков звезды нашлось много плюс-сайз моделей, которые вдохновились ее постом. Однако большая часть фолловеров, прежде всего, обратила внимание, на сногсшибательный образ Чеховой и не смогла удержаться от комплиментов.

«Платье шикарно подчеркивает фигуру!»

«100 из 100!»

«Согласна с вами! Я не боюсь откровенных съемок!»

«Справедливо говорите!»

«Бомбическая женщина!» — восхищались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова показала завитушки накануне ретроградного Меркурия.