Глюкоза опубликовала горячее фото на пляже

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, опубликовала горячий снимок в социальной сети Instagram. В кадре звезда позирует на пляже в блестящем купальнике, едва скрывающим ее формы. Сексуальности и пикантности фото добавляют красные губы и томный взгляд Натальи.

«Иногда нужно хоть несколько дней, чтобы перезагрузиться. Особенно хорошо сменить обстановку. А где вы больше всего любите отдыхать?)» — поинтересовалась у подписчиков знаменитость.

Instagram @glukozamusic

Фолловеры отметили сногсшибательную фигуру Глюкозы и поделились в комментариях своим мнением об отдыхе.

«Красотка! Главное не где, а с кем! А вообще Греция, Дубаи, Египет…»;

«Италия!!! Это моя любовь на века!!!»;

«Богиня, Наташа! Ну в чем главный секрет вашей сногсшибательной фигуры? Расскажите»;

«Натали, хочу с тобой тоже перезагрузиться», — ответили подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Глюкоза не постеснялась потолстеть и поседеть на Хэллоуин.