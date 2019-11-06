  1. Пятый канал
  4. Глюкоза опубликовала горячее фото на пляже

Глюкоза опубликовала горячее фото на пляже

, 12:40 Фото 1 070

Звезда посоветовала сменить обстановку и поинтересовалась у подписчиков, где они любят отдыхать.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, опубликовала горячий снимок в социальной сети Instagram. В кадре звезда позирует на пляже в блестящем купальнике, едва скрывающим ее формы. Сексуальности и пикантности фото добавляют красные губы и томный взгляд Натальи.

«Иногда нужно хоть несколько дней, чтобы перезагрузиться. Особенно хорошо сменить обстановку. А где вы больше всего любите отдыхать?)» — поинтересовалась у подписчиков знаменитость.

Instagram @glukozamusic

Фолловеры отметили сногсшибательную фигуру Глюкозы и поделились в комментариях своим мнением об отдыхе.

«Красотка! Главное не где, а с кем! А вообще Греция, Дубаи, Египет…»;

«Италия!!! Это моя любовь на века!!!»;

«Богиня, Наташа! Ну в чем главный секрет вашей сногсшибательной фигуры? Расскажите»;

«Натали, хочу с тобой тоже перезагрузиться», — ответили подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Глюкоза не постеснялась потолстеть и поседеть на Хэллоуин.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.25
-0.78 70.42
-1.06
Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!

Последние новости

13:54
Режим ЧС объявлен в Новгородского области из-за паводков
13:42
Видео едущего по мосту над дорогой самолета удивило соцсети
13:30
Пассажир рейса «Хабаровск — Новосибирск» задержан за курение на борту
13:21
Катрин Денев госпитализирована в парижскую больницу
13:21
Племянник Бари Алибасова сыграет главную роль «Брате-3» Стаса Барецкого
13:05
Блогера Михаила Светова заподозрили в педофилии

Сейчас читают

Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!
Екатерина Стриженова призналась, как ей удалось стать «худышкой»
Директор Борисоглебского мясокомбината застрелил на охоте своего водителя

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев