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  4. В Параде Победы 9 мая в Москве примут участи военные Индии

В Параде Победы 9 мая в Москве примут участи военные Индии

, 18:54 Эфирная новость 41

В ходе встречи глав оборонных ведомств России и Индии стороны договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества.

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Фото, видео: ТАСС / Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ, 5-tv.ru

Индийские военнослужащие примут участие в параде 9 мая в честь 75-летия Победы. Об этом заявил глава Минобороны страны Раджнатх Сингх.

Он сегодня в Москве принимает участие в российско-индийской межправительственной комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. Перед пленарным заседанием Сергей Шойгу провел отдельную встречу с коллегой.

«Республика Индия является одним из ключевых партнеров России в той сфере. А отношения между нашими странами носят стратегический характер. Сегодняшнее заседание проходит в новом формате. Мы рассматриваем вопросы взаимодействия и в военной и в военно-технической области», — заявил министр обороны.

Россия и Индия и дальше намерены укреплять сотрудничество. Сегодня подписан протокол о взаимодействии в оборонной сфере.

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