В Параде Победы 9 мая в Москве примут участи военные Индии

Индийские военнослужащие примут участие в параде 9 мая в честь 75-летия Победы. Об этом заявил глава Минобороны страны Раджнатх Сингх.

Он сегодня в Москве принимает участие в российско-индийской межправительственной комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. Перед пленарным заседанием Сергей Шойгу провел отдельную встречу с коллегой.

«Республика Индия является одним из ключевых партнеров России в той сфере. А отношения между нашими странами носят стратегический характер. Сегодняшнее заседание проходит в новом формате. Мы рассматриваем вопросы взаимодействия и в военной и в военно-технической области», — заявил министр обороны.

Россия и Индия и дальше намерены укреплять сотрудничество. Сегодня подписан протокол о взаимодействии в оборонной сфере.