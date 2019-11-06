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Кошку-наркокурьера задержали в Татарстане

, 20:37 Эфирная новость 105

Хвостатого курьера задержали при попытке попасть на территорию колонии в Менделеевке.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anni Sommer, 5-tv.ru

В Татарстане на путь исправления встала кошка-наркокурьер. Ее поймали на территории колонии в Менделеевске при попытке проникнуть внутрь.

В ошейнике обнаружились почти 13 граммов гашиша. Хвостатому курьеру даже пришлось провести некоторое время в полиции — на экспертизе, а затем кошку вернули в исправительное учреждение. Его сотрудники решили, что ей стоит держаться подальше от преступных элементов — и передали животное в местный приют.

Там обещали позаботиться и о лечении, и о добропорядочном поведении кошки. Ее планируют пристроить в по-настоящему добрые и главное — законопослушные руки.

В Тюмени расследуют другое уголовное дело, в котором также фигурирует представитель кошачих. Как сообщал ранее 5-tv.ru, похитительнице кота в Тюменской области пригрозили пятью годами тюрьмы.

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