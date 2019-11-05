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  4. Похитительнице кота в Тюменской области пригрозили пятью годами тюрьмы

Похитительнице кота в Тюменской области пригрозили пятью годами тюрьмы

, 18:29 42

Местная жительница может отправиться в колонию за кражу чужого питомца.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Erich Schmidt, 5-tv.ru

Похитительнице кота в Тюменской области грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщила представитель тобольского межмуниципального отдела МВД Екатерина Копшаева.

Как уточняет РИА «Новый день», в тобольскую полицию обратился 32-летний мужчина с жалобой на пропажу британского короткошерстного кота. Питомца он приобрел за 55 тысяч рублей. Держать его дома хозяин не смог из-за открывшейся у детей аллергии на шерсть. Владелец отвез животное на работу, где ему обеспечили полный уход. Оттуда кота похитил неизвестный.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили, что животное из сторожевой комнаты украла некая женщина. Подозреваемой оказалась 42-летняя жительница села Алымка Уватского района. Та вскоре добровольно вернула питомца. Правоохранителям она объяснила, что пошла на нарушение закона, потому что животное ей понравилось.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Любительница чужих котов предстанет перед судом.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве обокрали квартиру певицы Екатерины Шавриной.

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