Умер заслуженный артист Александр Михайлов

В Петербурге умер профессор и музыкальный педагог Александр Михайлов. Он долгие годы руководил ударной секцией оркестрового факультета петербургской консерватории.
В 2003 году получил звание заслуженного артиста РФ.
Профессор и музыкант долгие годы руководил ударной секцией оркестрового факультета петербургской консерватории.
Фото: www.globallookpress.com / Jeff Tzu-chao Lin
В Петербурге умер профессор и музыкальный педагог Александр Михайлов. Он долгие годы руководил ударной секцией оркестрового факультета петербургской консерватории.
В 2003 году получил звание заслуженного артиста РФ.
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