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Умер заслуженный артист Александр Михайлов

, 14:06 3 617

Профессор и музыкант долгие годы руководил ударной секцией оркестрового факультета петербургской консерватории.

Фото: www.globallookpress.com / Jeff Tzu-chao Lin

В Петербурге умер профессор и музыкальный педагог Александр Михайлов. Он долгие годы руководил ударной секцией оркестрового факультета петербургской консерватории.

В 2003 году получил звание заслуженного артиста РФ. 

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