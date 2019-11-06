«Настоящие британцы»: пассажиры лайнера продолжили выпивать после начала потопа

Пассажиры круизного лайнера полностью проигнорировали потоп, который начался на судне. Посетители находящегося на борту ресторана продолжили отдых как ни в чем нее бывало.

Видео с полным отсутствием реакции на ЧП выложил на своей странице в Twitter морской инженер Калум Лоусон. Инцидент произошел на судне P& O Ventura, совершавшей круиз между Францией и Великобританией. Из-за сильной качки вода из бассейна выплеснулась из него и оказалась на полу находящегося рядом заведения.

На записи видно, как палубу захлестывает волной и вода растекается по полу. Однако часть посетителей не проявляет совершенно никакой реакции — туристы продолжают есть и пить, как будто ничего не происходит. Сам Лоусон назвал оставшихся на местах невозмутимых посетителей «настоящими британцами».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на затонувшем 300 лет назад судне нашли полностью сохранившуюся книгу.