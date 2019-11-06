«Женщина-загадка»: Жасмин вызвала интерес у подписчиков

Известная российская поп-исполнительница Сара Манахимова, более известная под псевдонимом Жасмин, опубликовала фото в Instagram с отдыха в ОАЭ. На снимке Жасмин предстала в необычном образе, завив волосы в кудряшки, которые разлетаются на ветру. А пляжное платье с высоким разрезом на бедре сексуально подчеркнуло формы Жасмин.

«В каждой женщине должна быть загадка!!!» — подписала пост звезда.

Instagram @jasmin

Образ певицы высоко оценила супруга Олега Газманова Марина:

«Вау, кудряшка, как тебе сексуально, красавица!»

Подписчики согласились с утверждением знаменитости и осыпали ее комплиментами в комментариях.

«Красивая в кудряшках»;

«Вам идет любой образ. Жасмин вы красотка, сколько на вас смотрю, одни восхищения», — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Жасмин показала фото подросшего сына.