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«Девушки, наверняка, за ним бегают»: Жасмин показала подросшего сына

, 19:53 Фото 266

На своей странице в Instagram певица опубликовала нежный снимок со своим наследником.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda, Instagram @jasmin

Известная российская поп-исполнительница Сара Манахимова, более известная под псевдонимом Жасмин, показала фото с 22-летним наследником. На своей странице в Instagram певица опубликовала трогательное селфи с Михаилом Семендуевым. Судя по заднему плану, кадр был сделан в одном из ресторанов.

«Давно не было селфи с сыном старшим, скучали?» — обратилась к подписчикам Жасмин в подписи к посту.

Instagram @jasmin

В комментариях фанаты признались, что действительно давно не видели фотографий артистки с семьей. По словам пользователей, за несколько лет Миша сильно повзрослел и изменился. Теперь это уже не мальчик, а привлекательный юноша, которому, по мнению фолловеров, не составит труда завоевать симпатию противоположного пола.

«Он такой красавчик! Здоровья ему!»

«Девчонки, наверно от него без ума!»

«Жасмин, он у вас совсем взрослый, красивый. Девушки, наверняка, сами за ним бегают… Вы готовы стать свекровкой?»

«Какой красавец!» — восхищались подписчицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Жасмин опубликовала «постельное» фото.

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