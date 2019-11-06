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  4. Стилист раскритиковала королевский образ Ирины Пеговой

Стилист раскритиковала королевский образ Ирины Пеговой

, 19:08 Фото 133

Актриса опубликовала кадр с фотосессии в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Новое фото Ирины Пеговой в Instagram не впечатлило стилиста, пишет Teleprogramma.pro. Знаменитость опубликовала снимок с недавней фотосессии для журнала «Красота и здоровье». Актриса позирует в длинном шелковом изумрудном платье и развевающемся темно-оранжевом плаще.

«Да… люблю танцевать!…» — подписала кадр звезда.

Instagram @pegovairina

Однако стилист Олеся Чех подметила модную ошибку в образе Пеговой. Она заявила, что выбранный стиль не созвучен макияжу, поэтому одежда кажется неподходящей Ирине.

«Да, образ получился очень ярким и эффектным. Мне нравится, что Пегова не боится экспериментировать. Ее по праву можно назвать роскошной женщиной… Но! К сожалению, выбранный ею стиль никак не поддерживается в макияже! Возникает ощущение, что та одежда, которую мы сейчас видим на актрисе, была словно снята с чужого плеча», — цитирует издание слова эксперта.

Но мнение подписчиков актрисы разошлось с мнением стилиста. Они, наоборот, отметили удачный образ Пеговой и оставили комплименты под постом.

«Шикарный кадр, платье шикарное, ВЫ шикарная!!!»;

«Ирина, образ восхитительный, чарующий!!!!! Браво!!!»;

«Хороший кадр! Словно императрица нашего времени»;

«Феерично!!! Красота и здоровье во всей красе!!! Жгите, дорогая, Вам идет этот образ дивы», — отметили восхищенные подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что морщинки вокруг губ Ирины Пеговой вызвали беспокойство поклонников о ее здоровье.

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