Стилист раскритиковала королевский образ Ирины Пеговой

Новое фото Ирины Пеговой в Instagram не впечатлило стилиста, пишет Teleprogramma.pro. Знаменитость опубликовала снимок с недавней фотосессии для журнала «Красота и здоровье». Актриса позирует в длинном шелковом изумрудном платье и развевающемся темно-оранжевом плаще.
«Да… люблю танцевать!…» — подписала кадр звезда.
Однако стилист Олеся Чех подметила модную ошибку в образе Пеговой. Она заявила, что выбранный стиль не созвучен макияжу, поэтому одежда кажется неподходящей Ирине.
«Да, образ получился очень ярким и эффектным. Мне нравится, что Пегова не боится экспериментировать. Ее по праву можно назвать роскошной женщиной… Но! К сожалению, выбранный ею стиль никак не поддерживается в макияже! Возникает ощущение, что та одежда, которую мы сейчас видим на актрисе, была словно снята с чужого плеча», — цитирует издание слова эксперта.
Но мнение подписчиков актрисы разошлось с мнением стилиста. Они, наоборот, отметили удачный образ Пеговой и оставили комплименты под постом.
«Шикарный кадр, платье шикарное, ВЫ шикарная!!!»;
«Ирина, образ восхитительный, чарующий!!!!! Браво!!!»;
«Хороший кадр! Словно императрица нашего времени»;
«Феерично!!! Красота и здоровье во всей красе!!! Жгите, дорогая, Вам идет этот образ дивы», — отметили восхищенные подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что морщинки вокруг губ Ирины Пеговой вызвали беспокойство поклонников о ее здоровье.