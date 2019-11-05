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  4. Морщинки вокруг губ Пеговой вызвали беспокойство поклонников о ее здоровье

Морщинки вокруг губ Пеговой вызвали беспокойство поклонников о ее здоровье

, 11:29 465

Подписчики в Instagram заметили изменения во внешности актрисы, которые могут говорить об опасном заболевании.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Поклонники Ирины Пеговой беспокоятся за здоровье артистки, пишет «7дней.ру». Сейчас актриса находится на гастролях в Сибири. После спектакля в Новосибирске Ирина опубликовала видео в социальной сети, где она кружится в гримерке с букетом цветов в руках и искренне благодарит зрителей за теплый прием.

«Новосибирск!!! Спасибо! Было хорошо, вы были внимательны, открыты, добры и щедры!» — подписала пост актриса.

Instagram @pegovairina

В свою очередь поклонники также поблагодарили артистку за игру. Но некоторым фолловерам не понравился нездоровый внешний вид звезды. Они заметили непосредственную угрозу здоровью Ирины.

«Ирочка, солнышко, я конечно не врач и могу ошибаться, но… у Вас начинаются (пока еще не заметные) вертикальные морщины на верхней губе. Срочно проверьте сердце!», — оставил комментарий заботливый подписчик.

«Хорошо» — ответила Пегова.

Остальные подписчики не разделили переживаний комментатора и посоветовали писать об этом в личные сообщения человеку.

«Не врач, а диагноз ставлю»;

«Точно не врач, но точно говоришь гадость маскируясь под заботу. Чтобы испортить красивой женщине настроение. Фу на тебя!», — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники назвали похудевшую Ирину Пегову статуэточкой.

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