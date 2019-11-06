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Сергей Лазарев попросил поклонников не покупать ему цветы

, 20:05 Видео 6

Вместо подношений любимому артисту, певец предлагает потратить деньги на больных детей.

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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey

Сергей Лазарев попросил зрителей, которые собираются прийти на его ближайшие концерты в Москве и Санкт-Петербурге, не покупать ему цветы. Деньги, которые поклонники собирались потратить на подношение любимому артисту, певец предлагает потратить на благотворительность.

«Я вас хочу отговорить от покупки цветов, потому что у вас не будет возможности мне их подарить. Арены большие, впереди танцпол, и вы просто не проберетесь к сцене», — говорит Лазарев в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

«Букетные» деньги артист предлагает перечислить в благотворительный фонд «Линия Жизни», который помогает больным детям, отправив смс на номер 3242. Фанаты с энтузиазмом поддержали идею Лазарева.

«Настоящий мужской, человеческий поступок. Сереж, вы молодец!»

«Господи, как же я его люблю! Самый лучший!»

«Добрый и сердечный Человек. Горжусь!» — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергея Лазарева до слез растрогала его же собственная песня.

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