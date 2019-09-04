Сергей Лазарев опубликовал в Instagram трогательное видео, которое поразило поклонников артиста невероятной искренностью. На кадрах певец расплакался во время записи новой песни.

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«Столкнулся с проблемой во время записи новой песни. Пою и начинаю плакать, ком в горле. Говорю „стоп“, слышу звукорежиссер тоже плачет. Короче, что будет с вами друзья, даже представить не могу. Вторая часть альбома будет слезливая. Обрыдаетесь », — подписал пост знаменитость.

В комментариях под публикацией со словами поддержки отметились именитые звезды отечественного шоу-бизнеса: Игорь Крутой, Елена Темникова, Юлия Савичева, Влад Соколовский, Лера Кудрявцева и Полина Гагарина.

Поклонников Сергея Лазарева растрогало трогательное видеообращение знаменитости. Фанаты решили похвалить кумира за подкупающие честность и искренность.

«Какой же ты все-таки парень! Спасибо, за то, что ты такой искренний, ранимый, добрый и очень обаятельный!»

«Ты такой сентиментальный! Это так мило!»

«Какой же ты эмоциональный. Люблю в тебе эти качества», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лазарев решил не помогать юной племяннице на сцене.