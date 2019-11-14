«Афродита!» Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде

Известная актриса театра и кино и мать четверых детей Екатерина Климова сейчас отдыхает в Израиле вместе со своей мамой Светланой и ежедневно делится со своими подписчиками в Instagram необычными снимками в волшебных пейзажах. Артистка устроила, например, фотосессию в воде, надев воздушное розовое платье. Снимки получились невероятно нежные и вызвали восторг у поклонников, которые сравнивают ее с божеством.

Instagram @klimovagram

«Катя, какая вы волшебная!»

«Русалочка!»

«Афродита!»

«Владычица морская!»

«И вышла из морской пучины богиня Екатерина…»

«Эталон женственности!»

«Усыновите меня!»

«Спасатель не нужен?», — пишут комментаторы.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Екатерина Климова показала, как выглядят ее подросшие дочери — 17-летняя Елизавета и четырехлетняя Изабелла.