«Полностью в мамочку!»: Климова показала фото подросших дочерей

Известная российская актриса Екатерина Климова показала в Instagram подросших дочерей. Звезда театра и кино выложила в своем профиле снимок, на котором 17-летняя Лиза запечатлена вместе с четырехлетней малышкой Бэллой. Старшая дочь артистки, одетая в черный костюм, стоит позади своей сестры и держит ее за плечи. А юная красавица позирует на переднем плане в платье горошек и туфлях.

Снимок наследниц Климовой не смог оставить поклонников равнодушными. Они отметили, что девочки очень похожи на звездную мать: такие же стройные красавицы.

«Полностью в мамочку, такие же красотки!»

«Красавицы, как и мама!»

«Какие красивые девочки», — отметили комментаторы.

Instagram @klimovagram

Однако больше всего комплиментов досталось четырехлетней малышке. Бэлла уже давно завоевала сердца фанатов своими песнями и танцами на камеру, а теперь поразила своей грациозностью и утонченностью. По мнению фолловеров, девочка ведет себя перед объективом фотоаппарата, как начинающая модель.

«Модель!»

«Ну, что за маленькое чудо!»

«Необыкновенная! Красивая Бэлла! Очень!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Климова отправила трехлетнюю дочь в бассейн.