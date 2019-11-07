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Кристен Стюарт призналась, что вышла бы замуж за Паттинсона

, 11:08 13

Актриса вспомнила, что была готова принять от возлюбленного предложение руки и сердца.

Фото: www.globallookpress.com / Tom Jaeger

Голливудская звезда Кристен Стюарт рассказала, что едва не стала женой партнера по съемочной площадке саги «Сумерки» Роберта Паттинсона, передает РИА Новости. Слова актрисы прозвучали в эфире шоу Говарда Стерна. В беседе с ведущим героиня вспомнила о романтических отношениях с коллегой.

По словам 29-летней Стюарт, Паттинсон стал ее первой любовью. Искра между ними пробежала в процессе работы над «Сумерками». Позже между молодыми звездами вспыхнул роман. В тот период девушка была готова принять предложение руки и сердца от второй половины. Но предложение не последовало.

Позже пара рассталась. Как сказала Кристен, большую роль в этом сыграли назойливые папарацци. Из-за них девушка не могла проявлять чувства к бойфренду на людях. С Робертом они ходили по улицам, не держась за руки, чтобы не давать журналистам повод для сплетен.

После молодого человека открытая бисексуалка Стюарт переключилась на дам. Недавно она рассталась с моделью Стеллой Максвелл. Теперь ей приписывают роман со сценаристкой Дилан Майер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роберт Паттинсон стал одним из претендентов на «Оскар».

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