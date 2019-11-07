Кристен Стюарт призналась, что вышла бы замуж за Паттинсона

Голливудская звезда Кристен Стюарт рассказала, что едва не стала женой партнера по съемочной площадке саги «Сумерки» Роберта Паттинсона, передает РИА Новости. Слова актрисы прозвучали в эфире шоу Говарда Стерна. В беседе с ведущим героиня вспомнила о романтических отношениях с коллегой.

По словам 29-летней Стюарт, Паттинсон стал ее первой любовью. Искра между ними пробежала в процессе работы над «Сумерками». Позже между молодыми звездами вспыхнул роман. В тот период девушка была готова принять предложение руки и сердца от второй половины. Но предложение не последовало.

Позже пара рассталась. Как сказала Кристен, большую роль в этом сыграли назойливые папарацци. Из-за них девушка не могла проявлять чувства к бойфренду на людях. С Робертом они ходили по улицам, не держась за руки, чтобы не давать журналистам повод для сплетен.

После молодого человека открытая бисексуалка Стюарт переключилась на дам. Недавно она рассталась с моделью Стеллой Максвелл. Теперь ей приписывают роман со сценаристкой Дилан Майер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роберт Паттинсон стал одним из претендентов на «Оскар».