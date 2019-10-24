Названы главные претенденты на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль

Актеры Леонардо Ди Каприо, Мэттью Райс, Роберт Паттинсон и Джонатан Прайс стали главными претендентами на премию Американской киноакадемии «Оскар» за главную мужскую роль. Об этом пишет Indiewire.

Леонардо Ди Каприо на премию выдвинула студия Sony. «Оскара» ему предлагают дать за главную роль в фильме режиссера Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Также боссы студии предлагают наградить Бреда Питта – за роль второго плана в той же картине.

Кроме этого, Sony выдвинула на «Оскар» Мэттью Райса и Тома Хэнкса. Первого предлагается наградить за главную мужскую роль, а второго – за роль второго плана. Оба актера сыграли в фильме «Прекрасный день по соседству».

Еще двух кандидатов предложила студия A24. Достойным высокой награды за главную мужскую роль она считает Роберта Паттинсона, а за роль второго плана – Уиллема Дэфо. Актеры вместе снялись в фильме «Маяк».

Джонатана Прайса номинировала на премию стриминговая платформа Netflix. За роль второго плана она предлагает наградить Энтони Хопкинса, сыгравшего вместе с Прайсом в фильме «Два папы».

Ранее 5-tv.ru писал, что Брэд Питт отказался бороться за премию «Оскар». 92-я церемония вручения награды состоится в феврале 2020 года.