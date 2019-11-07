Европа оказалась на грани кризиса. Это следует из отчета, опубликованного на сайте Международного валютного фонда (МВФ). Согласно имеющимся данным, европейская экономика по итогам 2019 года продемонстрирует самые низкие показатели с 2013 года — рост 1,4%.

В 2018 году этот показатель достиг отметки 2,3%. По мнению авторов документа, рост валового внутреннего продукта в 2020 году должен незначительно увеличится и составить 1,8%, в 2021 году — 1,9%.

Отмечается, что в странах, экономика которых более развита на континенте, показатели будут незначительно отличаться от европейских в худшую сторону — 1,3% в 2019 году, 1,5% — в 2020 году и 1,6% — в 2021 году.

Прогнозы аналитиков МВФ, касающиеся будущего еврозоны, несколько слабее. Экономисты предсказывают рост в районе 1,2% по итогам 2019 года. В ближайшие два года прогнозируется показатель в 1,4%.

Причинами низкого роста, по мнению экспертов, являются замедление мирового спроса и снижение капитальных расходов в странах Азии. Смягчающим фактором в данной ситуации послужил увеличенный спрос в США. Несмотря на это, судя по данным прогноза, он также сыграет на замедление.

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