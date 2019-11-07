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Глава ФСБ РФ: ИГ* создает в Афганистане плацдарм для экспансии в страны СНГ

, 12:21 35

О растущей активности террористических организаций в регионе Александр Бортников заявил на заседании Совета руководителей спецслужб стран СНГ.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ho, Zhao Yishen, Kremlin Pool

ИГ* создает в Афганистане плацдарм для экспансии в страны СНГ. О растущей активности террористических организаций в регионе заявил на заседании Совета руководителей спецслужб стран СНГ глава ФСБ России Александр Бортников.

«Мы фиксируем нарастающую активность подразделений ИГИЛ* в Афганистане, объединенных в так называемый «Вилаят Хорасан»*. В тесной связи с ним действуют «Джамаат Ансаруллох»* и «Исламское движение Восточного Туркестана»*, — заявил Бортников.

По его словам, для экспансии ИГ* намереваются использовать боевиков из числа граждан центральноазиатских республик, уже имеющих боевой опыт в составе международных террористических организаций. В связи с этим Бортников назвал одной из первостепенных задач укрепление южных границ государств, входящих в состав СНГ, и наращивание интенсивности совместных мероприятий по противодействию террористической угрозе с территории Афганистана.

В середине октября, как писал 5-tv.ru, Александр Бортников сообщил, что с начала года спецслужбы предотвратили в России 39 терактов.

* — запрещена в РФ.

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