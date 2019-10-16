С начала 2019 года в России сотрудниками правоохранительных органов предотвращено 39 терактов. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в своем выступлении на XVIII международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.

По словам главы ведомства, в этом году в России было уничтожено 49 террористических ячеек, замышлявших теракты в разных точках нашего государства. Выявлено почти 5,5 тысяч граждан РФ, отправившихся воевать в горячие точки планеты на стороне террористов.

Обращая внимание собравшихся на «реальные вызовы» для мировых спецслужб, глава ФСБ отметил применение террористическими группировками дронов, способных доставлять опасные грузы практически в любое место.

«Распространенным явлением стали массированные атаки беспилотных летательных аппаратов на военные и гражданские объекты, а также применение дронов для трансграничной переброски военных грузов в интересах боевиков», — сказал Александр Бортников.

Руководитель ФСБ считает, что улучшение летных характеристик современных беспилотников может стать «реальным вызовом уже в ближайшее время».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ пресекла финансирование сирийских террористов из России.