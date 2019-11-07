Леди Гага назвала роман с Купером фейком

Леди Гага развеяла миф о ее романе с актером Брэдли Купером. Певица дала откровенное интервью журналу Elle. В беседе она призналась, что любовная история была спланированным фейком.

Разговоры об их отношениях начались с выходом фильма «Звезда родилась». На экране популярный дуэт сыграл любящую пару. Артисты исполнили роли настолько убедительно, что сами спровоцировали слухи об интрижке. Песня Shallow («Мелководье») из этой картины удостоилась «Оскара» и «Грэмми». Успех заимел и одноименный концертный тур Купера и Гаги. В том числе ради него главные герои фильма и придумали историю связи вне экрана. Журналисты и зрители охотно поверили в то, что поп-исполнительница увела Купера у модели Ирины Шейк. Как раз тогда пара объявила о разрыве.

«Откровенно говоря, я думаю, пресса весьма глупа. Мы сделали историю любви. Хотели, чтобы люди поверили в нашу влюбленность. Чтобы люди почувствовали эту любовь на церемонии вручения „Оскара“. Мы хотели, чтобы эта любовь прошла сквозь объектив камеры к каждому телевизору. И мы усердно работали над этим в течение нескольких дней. Мы наметили и организовали это представление. Думаю, мы проделали хорошую работу!» — призналась артистка.

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