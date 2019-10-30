Американская эпатажная певица Леди Гага открыла секрет великолепной формы своего тела. В принципе, ничего нового артистка не изобрела, однако в домашних условиях последовать ее совету довольно непросто.

Врачи еще в советское время рекомендовали для тонуса кожи и мышц принимать контрастный душ, который способствует улучшению циркуляции крови, и, как следствие, дополнительному сжиганию калорий.

Диетологи Леди Гага, возможно, прислушались к этому совету, потому что теперь певица принимает ванну с кубиками льда, затем расслабляется в довольно горячей воде, а после этого ее облачают в компрессионный костюм, опять же, с кубиками льда.

Таким образом вероятная разлучница супермодели Ирины Шейка и голливудского красавчика Брэдли Купера восстанавливается после выступлений, а также держит свое тело в форме.

«Послеконцертная рутина: ледяная ванна на пять-десять минут, горячая ванна — 20 минут, затем компрессионный костюм с кусочками льда на 20 минут», — поделилась она с фанатами деталями процедуры в Instagram.

К слову, эти снимки лайкнули почти два миллиона подписчиков, которые восхитились ее силой воли — залезть в ледяную купель, да и вообще способностью бороться с ленью и чередовать такие «муки» над собой.

Instagram @ladygaga

33-летняя Леди Гага, рост которой не превышает 155 сантиметров, не впервые демонстрирует себя, лежащей в ванной — ранее она побаловала фанатов снимком в честь 10-летия хита Bad Romance.