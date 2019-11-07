«Думаете, что круче всех?» Решетова похвасталась кольцом с огромным изумрудом

Невеста рэпера Тимати 23-летняя Анастасия Решетова похвасталась в Instagram ювелирной «обновкой». На опубликованном фото модель продемонстрировала кольцо с огромным изумрудом, украшенное бриллиантами. На снимке красавица позирует богемно лежа на диване в домашнем уютном свитере.
«Шикарный изумруд, 18 каратов огранки», — сообщила знаменитость.
Большинство подписчиков гражданской супруги Тимати тут же решили: рэпер одарил любимую драгоценностью за недавнее рождение наследника — сына Ратмира. Однако Анастасия Решетова тут же развеяла все догадки и опровергла предположения.
«Это не подарок за сына», — заявила звезда.
Поклонники искренне порадовались за кумира. Кольцо с гигантским изумрудом привело фанатов манекенщицы в полный восторг.
«Какое изящество!»
«Шикарное кольцо, как и его обладательница»;
«Максимально роскошно», — написали фолловеры.
Однако некоторые пользователи соцсети не оценили пост Анастасии Решетовой. Невесту Тимати обвинили в излишнем хвастовстве. Недовольные отметили — многие не могут позволить себе купить такие украшения.
«Красиво, конечно, но обычным людям не по карману»;
«А че это вы хвастаетесь? Думаете, что круче всех? Может, у нас и нет изумрудов, но и не надо!» — заявили юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Решетова рассказала о трудностях беременности.