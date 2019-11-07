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  4. «Думаете, что круче всех?» Решетова похвасталась кольцом с огромным изумрудом

«Думаете, что круче всех?» Решетова похвасталась кольцом с огромным изумрудом

, 14:53 Фото 70

Модель обвинили в излишнем бахвальстве.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Невеста рэпера Тимати 23-летняя Анастасия Решетова похвасталась в Instagram ювелирной «обновкой». На опубликованном фото модель продемонстрировала кольцо с огромным изумрудом, украшенное бриллиантами. На снимке красавица позирует богемно лежа на диване в домашнем уютном свитере.

«Шикарный изумруд, 18 каратов огранки», — сообщила знаменитость.

Большинство подписчиков гражданской супруги Тимати тут же решили: рэпер одарил любимую драгоценностью за недавнее рождение наследника — сына Ратмира. Однако Анастасия Решетова тут же развеяла все догадки и опровергла предположения.

«Это не подарок за сына», — заявила звезда.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Поклонники искренне порадовались за кумира. Кольцо с гигантским изумрудом привело фанатов манекенщицы в полный восторг.

«Какое изящество!»

«Шикарное кольцо, как и его обладательница»;

«Максимально роскошно», — написали фолловеры.

Однако некоторые пользователи соцсети не оценили пост Анастасии Решетовой. Невесту Тимати обвинили в излишнем хвастовстве. Недовольные отметили — многие не могут позволить себе купить такие украшения.

«Красиво, конечно, но обычным людям не по карману»;

«А че это вы хвастаетесь? Думаете, что круче всех? Может, у нас и нет изумрудов, но и не надо!» — заявили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Решетова рассказала о трудностях беременности.

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