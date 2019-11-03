«Терпела»: Анастасия Решетова рассказала о трудностях беременности

Модель Анастасия Решетова, которая в середине октября родила сына рэперу Тимати, призналась в отсутствии ностальгии по беременности. Она добавила, что токсикоз ее сопровождал вплоть до родов.

«Листала мои фото на восьмом и девятом месяце, и понимаю, что никакой ностальгии (по беременности — Прим. ред.) не испытываю», — написала Решетова на своей странице в Instagram.

Она поделилась, что часто слышала от знакомых заверения, будто будет скучать «по животику» в будущем. Однако пока этого чувства нет совсем.

«Возможно через пару лет соскучусь, но не сейчас точно!», — заверила 23-летняя манекенщица, сопроводив пост несколькими фотографиями, сделанными на последних сроках.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Одна из беременных подписчиц спросила, был ли у Анастасии токсикоз, и как она с ним боролась.

«Был токсикоз вплоть до родов, но самый острый в первом триместре. Никак не спасалась. Терпела», — откровенно призналась модель.

Как писал 5-tv.ru, Анастасия Решетова регулярно делится с подписчиками ощущениями от материнства. Недавно она сообщила в видео, что после родов ее грудь увеличилась до шестого размера.