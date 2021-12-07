Счет на минуты: как распознать инсульт и что нужно предпринять

Инсульт можно диагностировать по трем простым симптомам. Больному требуется оказать помощь максимально быстро — от этого зависит его жизнь и шансы на полное восстановление. Инсульт сопровождается рядом внезапных двигательных и речевых нарушений. Чтобы распознать приступ, нужно попросить больного выполнить три простых действия.

Во-первых, сделать любое движение руками — поднять их или развести в стороны. При инсульте человек не сможет справиться с этой задачей. Во-вторых, попробовать улыбнуться. Во время приступа наблюдается асимметрия лица, поэтому улыбка будет кривой. В-третьих, назвать свое полное имя. При инсульте человек не сможет справиться с этой задачей без серьезных запинок.

Важно помнить, что на инсульт указывает любой из этих симптомов. Не нужно продолжать диагностику, если столкнулись хотя бы с одним — счет уже идет на минуты.

Распознав инсульт, в первую очередь вызовите скорую помощь, объяснив причину. Пока медики едут, уложите больного в специальную позу. Его голова должна находиться выше туловища и быть повернутой набок. Ворот рубашки, галстук и другую сдавливающую одежду нужно ослабить. Больной должен иметь возможность нормально дышать. Поить и кормить его ни в коем случае нельзя, подчеркивает aif.ru.

Чем раньше пациент окажется в больнице, тем выше вероятность полного восстановления. Если помощь будет оказана в первые несколько часов, то человек избежит тяжелых последствий.

Врачи также напоминают, что до инсульта ситуацию лучше не доводить. Предупредить его можно с помощью регулярного измерения артериального давления и приема лекарств при необходимости.

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