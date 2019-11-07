Разведка Ирака заявила о задержании двоих главарей ИГ*

Разведка Ирака заявила о задержании на востоке провинции Салах-эд-Ди двоих главарей «Исламского государства» (ИГ*). Об этом сообщает в эфире телеканала al-Sumaria заявил пресс-службы разведки Фирас аз-Зубейди.

По его словам группа быстрого реагирования произвела задержание в городе Туз-Хурмату. Он добавил, что у главарей террористической организации были при себе обнаружены оружие и боеприпасы. Их имен аз-Зубейди пока не назвал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главы ИГ* Абу Бакра аль-Багдади 27 октября. Однако в России информацию о ликвидации не подтверждают.Генетического материала, который бы не дал усомниться в проведении успешной спецоперации, в распоряжение РФ не поступало. Вашингтон между тем делал заявление о том, что останки аль-Багдади якобы были сброшены в море.

* — запрещена в РФ.