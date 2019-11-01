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  4. Нарышкин заявил об отсутствии у России подтверждений гибели главаря ИГ*

Нарышкин заявил об отсутствии у России подтверждений гибели главаря ИГ*

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Глава СВР сказал, что в распоряжение Москвы не поступали генетические материалы, доказывающие уничтожение аль-Багдади.

Фото: ТАСС/ ZEUS

Россия не получала генетического материала, который бы на 100% подтвердил, что США ликвидировали именно главаря запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Генетического материала, который позволил бы со стопроцентной уверенностью говорить об этом (уничтожении главы ИГ – Прим. ред) нет», – цитирует Нарышкина ТАСС.

Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главы ИГ* Абу Бакра аль-Багдади 27 октября. Террорист был уничтожен в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. За содействие в проведении операции американский лидер поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию.

Как писал 5-tv.ru, после этого появились сообщения, будто террористы выбрали «преемника» на место ликвидированного аль-Багдади.

ИГ* – террористическая организация, запрещена в РФ.

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