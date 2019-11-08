Вдова Игоря Талькова добивается переквалификации уголовного дела об убийстве супруга

Вдова Игоря Талькова подала новое ходатайство в Следственный комитет Санкт-Петербурга. Она добивается переквалификации уголовного дела об убийстве ее супруга на более тяжкую статью. С непреднамеренного на умышленное.

Подозреваемым в семье музыканта видят Валерия Шляфмана, последнего концертного директора певца. Он давно живет в Израиле, выдачи оттуда ждать не приходится, после убийства прошло уже 28 лет, на что тогда рассчитывает вдова Талькова — разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru публиковал расследование о том, кто убил Игоря Талькова.