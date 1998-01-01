Расследование убийства легендарного Игоря Талькова снова возобновлено. Спустя 27 лет семья музыканта пытается вновь найти и наказать преступника. Так кто же на самом деле виновен в гибели легенды 90-х?

6 октября 1991 года Игорь Тальков так и не вышел на сцену питерского Дворца спорта «Юбилейный». Его жизнь оборвалась за несколько минут до выступления. Он скончался на месте после пулевого ранения.

— Рука Малахова с оружием все время находилась в опущенном положении. То есть ствол револьвера был ориентирован только вниз и располагался ниже уровня пояса стоящего человека. Раневой канал в теле Талькова имел направление спереди назад, сверху вниз и справа налево. Пуля, причинившая смертельное ранение Талькову, была выстреляна из револьвера не первой, — приводит фрагмент экспертизы Ирина Красильникова.

Долгое время поклонники Талькова были уверены, что музыканта убил охранник и возлюбленный певицы Азизы — Игорь Малахов. По словам очевидцев, между мужчинами был конфликт. Но Ирина Красильникова, друг семьи Тальковых, уверена — виновен в смерти певца Валерий Шляфман, его коммерческий директор.

— Люди, которые казнили Игоря, это не только Шляфман, который, на мой взгляд, стрелял. Его убили специально, — заявила Ирина в интервью журналу «СтарХит».

Но способен ли он был на убийство? И зачем понадобилось «убирать» талантливого артиста, который тогда был на пике популярности? По словам начальника службы безопасности Талькова, Шляфман нередко затевал конфликты и часто вел себя агрессивно.

— В Евпатории в первый день своего пребывания он сразу организовал потасовку, то есть ударил человека и убежал. И пришлось потом с этим человеком разбираться после концерта. Далее в Кургане он ударил представителя технической группы. Гена Берков, музыкант, бросил микрофон, и он упал у него на сцену. Соответственно, техническая группа предъявила претензии, а Шляфман сразу его ударил, — рассказывает Владислав Черняев, охранник Талькова.

Уже много лет Шляфман живет в Израиле. Он уехал туда сразу после смерти Талькова. С журналистами не общается и вообще не любит вспоминать прошлое.

— Следователи в курсе, что я в Израиле. Другое дело, что до последнего времени я не хотел общаться с российскими СМИ. Для меня это личная трагедия — разрушилась жизнь, — заявил Шляфман в интервью «Экспресс-газете».

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Также от ответов уходит и Елена Кондаурова — танцовщица, которую в коллектив пригласил именно Шляфман. По слухам, ею увлекся Тальков и они много времени проводили вместе, несмотря на то, что музыкант был женат. И в тот день Кондаурова была рядом с артистом и видела весь конфликт своими глазами. Но что до сих пор скрывает последняя возлюбленная Талькова?

— Это всё уже в прошлом, во-первых. Во-вторых, сейчас непонятно, что происходит, мне вообще ничего не понятно. Я хочу какой-то ясности. Когда ясность появится, тогда будем уже разговаривать, — отмечает Кондаурова в телефонном разговоре.

Сейчас в деле убийства Игоря Талькова Шляфман фигурирует в качестве главного подозреваемого. Осенью прошлого года расследование возобновили, и у родных артиста вновь появилась надежда на то, что виновник отправится за решетку.

— По экспертизе исследования вещественных доказательств сделано заключение экспертами, очень именитыми, солидными, профессиональными экспертами Военной академии о том, что, по изучению всех материалов дела, можно сделать вывод, что единственным человеком, который стрелял в Игоря Талькова, является Шляфман, — рассказывает адвокат Нина Аверина.

А пока следователи работают, коллега и друг Талькова Вадим Цыганов решил установить памятник великому музыканту в столице. Впервые для «Светской хроники» он показывает макет будущего монумента.

— Я сделал несколько вариантов, и вот один вы видите здесь; на котором мы остановились и показали батюшке Илию. Он благословил, и сейчас я переживаю такие муки творчества, будем так говорить. Потому что вроде здесь многое, что понятно, а вот как с храмом быть сзади? Из какого материала делать, как он должен выглядеть? То ли полуразрушенный, то ли наоборот — восстанавливающий, — рассуждает Вадим Цыганов.

По словам Цыганова, памятник создадут из бронзы. Родные и поклонники Игоря Талькова считают, что монумент музыканту нужно возвести на Чистых прудах. Именно этим местам артист посвятил одну из самых известных своих композиций. И в независимости от того, удастся ли найти и наказать настоящего убийцу Игоря Талькова, в этом месте навсегда останется память о человеке, которого называли пророком поколения.

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