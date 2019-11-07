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Дело антикваров: Начальника Шкиперского поста отправили под домашний арест

, 21:41 Эфирная новость 19

По версии следствия, вместе с коллегами он регулярно получал взятки — и закрывал глаза на незаконный ввоз культурных ценностей из Европы в Россию.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, 5-tv.ru

Василеостровский суд Петербурга отказался заключить под стражу начальника Шкиперского поста Алексея Кокшарова — одного из главных фигурантов громкого дела о контрабанде на Балтийской таможне. Кокшаров отправлен под домашний арест.

По версии следствия, вместе с коллегами он регулярно получал взятки — и закрывал глаза на незаконный ввоз культурных ценностей из Европы в Россию. Канал поставки антиквариата и предметов роскоши был налажен. Контрабандисты вступили в сговор с несколькими сотрудниками таможни, взятки распределялись между ними.

Накануне меру пресечения избрали еще троим фигурантам дела — двум таможенникам и одному продавцу антиквариата. Суд наложил на них запрет определенных действий. Им нельзя пользоваться интернетом и мобильными телефонами, а также покидать свои квартиры после девяти вечера.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о нашумевшем деле. 

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