Дело антикваров: Начальника Шкиперского поста отправили под домашний арест

Василеостровский суд Петербурга отказался заключить под стражу начальника Шкиперского поста Алексея Кокшарова — одного из главных фигурантов громкого дела о контрабанде на Балтийской таможне. Кокшаров отправлен под домашний арест.

По версии следствия, вместе с коллегами он регулярно получал взятки — и закрывал глаза на незаконный ввоз культурных ценностей из Европы в Россию. Канал поставки антиквариата и предметов роскоши был налажен. Контрабандисты вступили в сговор с несколькими сотрудниками таможни, взятки распределялись между ними.

Накануне меру пресечения избрали еще троим фигурантам дела — двум таможенникам и одному продавцу антиквариата. Суд наложил на них запрет определенных действий. Им нельзя пользоваться интернетом и мобильными телефонами, а также покидать свои квартиры после девяти вечера.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о нашумевшем деле.