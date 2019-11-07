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Шок-контент: фото пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске

, 20:46 | Ниса Мурзанаева Фото 67

На снимках полуголые мужчины в останках сожженной одежды дожидаются медпомощи.

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Фото, видео: ВКонтакте @novoross.today, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появились ужасающие фотографии с места пожара на нефтебазе в Новороссийске. Пострадавшие при возгорании работники предприятия на снимках дожидаются оказания медицинской помощи. Мужчины на фото находятся без одежды или в сгоревших останках от нее, с ожогами и черной гарью на телах.

По предварительной информации, пожар на нефтебазе произошел во время проведения сварочных работ. В какой-то момент прозвучал громкий хлопок, после чего огонь поглотил территорию площадью 200 квадратных метров.

При возгорании пострадали шестеро молодых работников: от 22 до 35 лет. Все мужчины доставлены в медучреждение в тяжелом состоянии и находятся в реанимации.

Правоохранителям предстоит установить причину, обстоятельства и виновников пожара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шесть человек пострадали при пожаре на нефтебазе в Новороссийске.

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