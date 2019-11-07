Шесть человек пострадали при пожаре на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске. Как стало известно 5-tv.ru, работники предприятия проводили сварочные работы на одном из резервуаров. В определенный момент произошел хлопок, после чего вспыхнул пожар на площади 200 квадратных метров.

Ликвидация огня проходила по третьему номеру сложности. Огонь был потушен благодаря проведенной пенной атаке.

Шесть человек пострадали при пожаре на нефтебазе в Новороссийске 1/2 ВКонтакте @novoross.today 2/2 ВКонтакте @novoross.today

Шестеро пострадавших сотрудников нефтебазы в возрасте от 22 до 35 лет госпитализированы с ожогами в городскую больницу № 1. Их состояние расценивается как тяжелое. Пациенты находятся в реанимации.

Следственный комитет инициировал проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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