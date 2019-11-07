Видео с реакцией мальчика на подаренного щенка до слез растрогало сеть

Видео с плачущим от счастья мальчиком из-за подаренного ему щенка быстро набирает популярность в сети. Трогательный ролик с вручением питомца вызвал теплые чувства у пользователей.

В начале видео мальчик сидит на диване и играет со смартфоном. В какой-то момент он поворачивает голову и видит щенка. В первые секунды ребенок не может поверить своему счастью, а потом начинает плакать. Щенок некоторое время находится в растерянности, а затем забирается на мальчика и начинает облизывать его лицо.

Пользователей растрогало видео. Они признавались в собственных слезах, желании испытать те же эмоции, а также выражали уверенность в том, что ребенок и домашний любимец станут лучшими друзьями.

«Его реакция заставила меня плакать. Проклятье, мне понравилось»;

«Посмотрите на это: любовь с первого взгляда. У меня слезы! Пусть они всегда будут лучшими друзьями»;

«Это восхитительно. Он очень ласков с щенком»;

«О боже мой, это самое трогательное видео. Я тоже хочу испытать подобные чувства», — признавались пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом набирающем популярность видео в сети. Речь идет о мужчине с «щитом невидимости».