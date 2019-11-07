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«Я хочу такой же»: видео с мужчиной и «щитом невидимости» покорило интернет

, 20:10 | Игорь Рязов Видео 37

На кадрах молодой человек делает себя «невидимым» с помощью разработки канадских ученых.

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Фото, видео: Instagram @guerreroangie

Видеоролик с мужчиной, скрывающимся за «щитом невидимости», быстро набирает популярность в интернете. Пользователи распространяют видео в сети и удивляются новой разработке в комментариях.

На кадрах запечатлен крупный мужчина, держащий двумя руками щит меньшего размера. Для демонстрации работы устройства он присаживается, полностью скрываясь за щитом. Из-за отражающих свойств предмета начинает казаться, будто мужчина становится невидимым. Его удается заметить, только когда одна из частей тела показывается из-за щита.

Пользователей интернета удивил предмет в руках мужчины. Многие признавались, что хотят себе такой же. Другие пытались понять, в чем секрет «щита невидимости». Как обычно, не обошлось без шуток.

«Вот увидите, это будет в следующем обновлении игры Fortnite»;

«Где они продают это? Я хочу такой же»;

«Это действительно круто! Что это?»

«Я полагаю, матовое стекло», — написали пользователи.

Щит в руках мужчины является разработкой канадской компании Hypertealth, специализирующейся на камуфляжном оборудовании. Ее ученые недавно представили технологию Qunatum Stealth, по которой и был создан материал для щита. Эффект невидимости достигается за счет способности материала преломлять световые волны в очень широком диапазоне.

Ранее 5-tv.ru сообщал о разработке «шлема-невидимки» госкорпорацией Ростех. Принципы работы нового камуфляжного покрытия объяснял эксперт.

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