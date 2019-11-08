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Видео момента взрыва на нефтебазе в Новороссийске, где едва не погибли шесть человек

, 0:44 | Екатерина Разубаева Эксклюзивное видео 31

По предварительной информации, во время проведения сварочных работ прозвучал громкий хлопок, после чего вспыхнул пожар.

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Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры, на которых запечатлен момент взрыва на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске. По предварительным данным, в то время, когда сотрудники проводили сварочные работы на предприятии, произошел хлопок, после чего вспыхнул пожар на площади 200 квадратных метров.

В результате ЧП пострадали шесть человек. Они госпитализированы с ожогами в городскую больницу № 1. Их состояние расценивается как тяжелое. По предварительным данным, сейчас пациенты находятся в реанимации.

Ликвидация возгорания проходила по третьему рангу сложности. Пожар был потушен благодаря проведенной пенной атаке. По факту происшествия Следственный комитет инициировал проверку.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске.

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