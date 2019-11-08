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  4. «Какие ямочки!»: Помощница Петросяна покорила сеть своей милой улыбкой

«Какие ямочки!»: Помощница Петросяна покорила сеть своей милой улыбкой

, 7:56 | Екатерина Разубаева Фото 64

Татьяна Брухунова опубликовала фото, на котором позирует без грамма косметики на лице.

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Фото, видео: Instagram @bruhunova

Помощница и, по слухам, возлюбленная Евгения Петросяна 30-летняя Татьяна Брухунова покорила сеть новым фото. На своей странице в Instagram женщина выложила селфи, на котором позирует в салоне автомобиля в берете с принтом «гусиная лапка» и черной куртке. На лице приятельницы комика абсолютно нет макияжа.

Фанаты знаменитости были в восторге от ее нежного и естественного снимка. За время слухов о возможном романе с Петросяном Брухунова обзавелась целой армией поклонников, которые не упускают возможности сделать ей комплименты под каждым кадром.

Instagram @bruhunova

На этот раз подписчики оценили чувство стиля любимицы и восхитились ее улыбкой, которая показалась им нежной, милой и невинной.

«Какие ямочки!»

«Вы так мило улыбаетесь!»

«Француженка, просто милая прелесть!»

«Какая милая невинность!»

«Ух, какая стильняшка! Прям, не удержалась», — восторгались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодая любовница Петросяна оказалась копией своей мамы.

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