Помощница и, по слухам в сети, любовница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова трогательно поздравила с днем рождения свою мать, выложив на своей странице в Instagram снимки женщины, которая по-прежнему живет в Туле. К поздравлению присоединились и многочисленные подписчики Татьяны, многие из них поражены сходством мамы и дочкой.

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Instagram @bruhunova

«Таня, одно лицо с мамой».

«Копия мамы, Танечка».

«Похожи необычайно».

«Мама такая молодая и очень красивая!»

«Теперь мы знаем тайну Татьяниной улыбки! Спасибо маме!»

«Ну, какие прелестные ямочки, что у мамы, то и у дочки», — удивляются комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на закрытии фестиваля «Новая волна» в Сочи 74-летний Евгений Петросян и 30-летняя Татьяна Брухунова пришли вместе. При этом на безымянном пальце правой руки спутницы артиста публика рассмотрела помолвочное колечко с бриллиантом.