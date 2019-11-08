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  4. Умер козел Тимур, умилявший пользователей сети дружбой с тигром Амуром

Умер козел Тимур, умилявший пользователей сети дружбой с тигром Амуром

, 3:27 | Екатерина Разубаева 33

Урна с прахом животного будет захоронена со всеми почестями, а впоследствии на месте его могилы будет установлена бронзовая скульптура.

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Фото, видео: Safaripark25.ru, 5-tv.ru

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, который умилял интернет-пользователей дружбой с тигром Амуром. О смерти животного стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте заповедника.

«5 ноября козлика Тимура не стало. Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях. За его здоровьем следил личный врач Даниил и врачи Сафари-парка Олег и Алексей. Я очень благодарна за их помощь <…> Я благодарна за любовь и свет в этой истории дружбы козлика Тимура и тигра Амура», — написала опекун козлика Эльвира Головина.

Она отметила, что урна с прахом животного будет захоронена со всеми почестями, а впоследствии на месте его могилы будет установлена бронзовая скульптура Тимура, покорившего интернет.

Новость о том, что одного из милейших животных России не стало, потрясла поклонников легендарного зверя из разных уголков страны. Пользователи сети выражают соболезнования в связи с гибелью козлика Тимура.

Зверь прославился в 2015 году после публикации в сети кадров, отразивших дружбу между ним и тигром Амуром. Все началось после того, как козла привели в вольер к хищнику как добычу, однако он не стал есть Тимура, поскольку тот сумел дать ему отпор. На первый взгляд робкий козлик сумел поставить тигра на место и даже заставил его спать на крыше убежища.

Хищник не нападал на своего «соседа» по клетке, а днем вместе с ним гулял по парку. Дружба животных умилила пользователей YouTube и моментально покорила весь интернет. Посмотреть на животных съезжались жители разных городов России. 9 июля Тимуру исполнилось пять лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о совместной прогулке козла Тура и тигрицы Уссури.

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