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  4. Фанатов ЦСКА задержали после погромов в Будапеште

Фанатов ЦСКА задержали после погромов в Будапеште

, 8:39 Эфирная новость 6

Представители посольства России в Венгрии сообщили, что в Будапеште были задержаны болельщики футбольного клуба ЦСКА, которые стали участниками потасовки с полицией.

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Фото, видео: REUTERS/Bernadett Szabo, 5-tv.ru

Посольство России в Венгрии пытается уладить ситуацию с российскими футбольными болельщиками, которых задержали накануне в Будапеште. За решеткой оказались десятки россиян.

Накануне по пути на матч Лиги Европы между местным «Ференцварошом»» и московским ЦСКА фанаты обеих команд устроили настоящее побоище. Схватка болельщиков переросла в столкновения с полицией. Усмирить толпу удалось лишь с помощью спецназа.

Уже подтвердилось, что на стороне венгров бились еще и болельщики из Польши. Из-за беспорядков, пришлось перекрыть метро. Сейчас представители российской дипмиссии делают все возможное, чтобы наши соотечественники как можно скорее вернулись на родину. На сам матч инцидент никак не повлиял, он прошел без эксцессов и закончился с сухим счетом — 0:0.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты футбольного клуба «Спартак» избили Мирослава Голунова, который ударил капитана красно-белых Дениса Глушакова в ноябре 2018 года. Мужчина был госпитализирован.

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