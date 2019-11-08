Фанатов ЦСКА задержали после погромов в Будапеште

Посольство России в Венгрии пытается уладить ситуацию с российскими футбольными болельщиками, которых задержали накануне в Будапеште. За решеткой оказались десятки россиян.

Накануне по пути на матч Лиги Европы между местным «Ференцварошом»» и московским ЦСКА фанаты обеих команд устроили настоящее побоище. Схватка болельщиков переросла в столкновения с полицией. Усмирить толпу удалось лишь с помощью спецназа.

Уже подтвердилось, что на стороне венгров бились еще и болельщики из Польши. Из-за беспорядков, пришлось перекрыть метро. Сейчас представители российской дипмиссии делают все возможное, чтобы наши соотечественники как можно скорее вернулись на родину. На сам матч инцидент никак не повлиял, он прошел без эксцессов и закончился с сухим счетом — 0:0.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты футбольного клуба «Спартак» избили Мирослава Голунова, который ударил капитана красно-белых Дениса Глушакова в ноябре 2018 года. Мужчина был госпитализирован.