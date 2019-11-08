Один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме в Элисте

Хлопок газа произошел в Элисте в Калмыкии. В результате ЧП погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, размещенную на сайте регионального управления МЧС России.

Отмечается, что взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме ночью, когда люди еще спали. Здание разрушено не было. Тем временем из дома были эвакуированы 50 человек. Сейчас на месте работают спасатели и медики. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента взрыва на нефтебазе в Новороссийске, где едва не погибли шесть человек.