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  4. Один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме в Элисте

Один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме в Элисте

, 6:15 | Алиса Маркова 36

Из здания были эвакуированы 50 человек.

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Хлопок газа произошел в Элисте в Калмыкии. В результате ЧП погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, размещенную на сайте регионального управления МЧС России.

Отмечается, что взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме ночью, когда люди еще спали. Здание разрушено не было. Тем временем из дома были эвакуированы 50 человек. Сейчас на месте работают спасатели и медики. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента взрыва на нефтебазе в Новороссийске, где едва не погибли шесть человек.

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