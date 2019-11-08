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Скончался один из шестерых пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске

, 8:26 | Алиса Маркова Эксклюзивное видео 27

По предварительной информации, во время проведения сварочных работ прозвучал громкий хлопок, после чего вспыхнул пожар.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович, 5-tv.ru

Скончался один из шестерых пострадавших во время пожара на нефтебазе «Грушовая» под Новороссийском. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

«Один пострадавший умер в городской больнице № 1 Новороссийска», — сообщил собеседник агентства.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры, на которых запечатлен момент взрыва на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске. По предварительным данным, в то время, когда работники проводили сварочные работы, произошел хлопок, после этого возник пожар на площади 200 квадратных метров.

В результате ЧП пострадали шесть человек. Один скончался, состояние еще пятерых расценивается как тяжелое. Сейчас они находятся в реанимации. По факту происшествия Следственный комитет инициировал проверку.

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