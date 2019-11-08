Экоактивисты Ленобласти провели рейд по ликвидации незаконных свалок

Экоактивисты Ленинградской области совместно с полицейскими и инспекторами Госэконадзора провели рейд по ликвидации незаконных свалок.

За последнее время только в одном из районов было ликвидировано более 160-ти таких объектов. В основном, это скопления строительного мусора и автомобильные шины. Сбрасывают отходы целыми грузовиками — как правило, вблизи жилых домов и в лесах.

«Однозначно будут возбуждены как минимум три административных дела на водителей, осуществлявших незаконное обращение с отходами. В рамках разбирательства будем разбираться, кто собственник, кто организатор работ», — подчеркнул заместитель председателя комитета Государственного экологического надзора по Ленинградской области Алексей Рылеев.

Стражам порядка и экологам активно помогают местные жители. Они присылают фото и видео незаконных свалок, и указывают точный адрес.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около 70% компаний не платят за вывоз мусора, что указывает на высокий уровень коррупции в этой сфере.