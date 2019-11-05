Около 70% компаний не платят за вывоз мусора

Более половины российских компаний не платят за вывоз мусора, пишет «URA.RU». По словам политолога Дмитрия Журавлева, причиной неуплаты за вывоз мусора служит халатное отношение муниципальной власти.

За компаниями никто не следит и власть не берет с них денег. Специалист отмечает, что мусор является высоко криминализированной сферой. Необходимо провести мусорную реформу и тогда можно будет навести порядок в этой отрасли.

Также эксперт полагает, что разорение некоторых компаний маловероятно. Если производить продукцию и платить за вывоз мусора в нормальных условиях, то прибыльность компаний будет вполне приличной.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские ученые придумали, как заработать деньги на раздельном сборе мусора.