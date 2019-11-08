На поезда в Крым планируется введение скидок для льготников

Сегодня 8 ноября стартует продажа железнодорожных билетов в Крым. Отправиться в путешествие можно будет через 45 дней. Пока по двум маршрутам: Петербург-Севастополь и Москва-Симферополь. Составы именные — «Таврия».

23 декабря в 14:00 с Московского вокзала Северной столицы отправится первый поезд в российский Крым. Этот же состав первым из пассажирских проедет по Крымскому мосту.

Из Москвы маршрут откроют на сутки позже 24 декабря с Казанского вокзала.

Дорога на полуостров будет чуть длиннее, чем на другие российские черноморские курорты — в Анапу или Сочи, но примерно такой же по стоимости. Билеты — от 3000 рублей. Купить их можно будет в железнодорожных кассах и на сайте перевозчика.

Ранее эта компания запустила первый частный поезд на маршруте Москва-Петербург, который по сути стал отелем на колесах, где наряду с эконом-классом, есть купе не просто люкс, но люкс империал — с двуспальной кроватью и душевой.

Пассажирские поезда на полуостров пойдут после официального ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Предполагается, что это произойдет в декабре. Сейчас переправу тестируют.

Генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс», которая осуществляет ж/д перевозку на полуостров, Александр Ганов сообщил в эфире радио «Крым», что для категории льготников разрабатывается система скидок. Об этом ведутся переговоры с рядом государственных ведомств.