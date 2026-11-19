План восстановления Крымского моста полностью согласован, его утвердят в ближайшие дни. Об этом сообщил в комментарии ИС «Вести» вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, отдельные элементы моста могут быть запущены через месяц-два.

«Остальное — будем смотреть», — отметил он.

Вице-премьер добавил, что власти оценивают разные варианты восстановления в зависимости от того, в какой форме будут реконструировать переправу.

Атаки на Крымский мост

Крымский мост подвергся атакам утром 16 ноября, в ночь на 17 ноября и в ночь на 19 ноября. После повторной атаки Следственный комитет сообщил о повреждениях конструкции и возбудил дело о теракте.

После третьей атаки железнодорожное железнодорожное сообщение приостановили. По данным Минтранса, пострадавших нет, специалисты оценивают причиненный ущерб. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что сейчас проводится оценка повреждений.

Что с транспортом

Глава Минтранса Дмитрий Ядров в кулуарах Транспортной недели сообщил, что ситуация с восстановлением моста должна проясниться к 16-17 часам 19 ноября. Специалисты обследуют переправу, определяют объем повреждений и необходимых работ.

«Безусловно, для нас ключевым фактором сейчас является перевозка пассажиров, обеспечение грузов. И в случае длительной задержки восстановления моста у транспорта есть необходимый задел для того, чтобы обеспечить эту логистику», — заявил Ядров.

С 20 ноября из Республики Крым в Краснодарский край начнут ходить катера. Они будут бесплатными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин обсудил с главой Минтранса Ядровым последствия атаки ВСУ на Крымский мост и ход восстановительных работ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.