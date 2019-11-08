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Росстат: каждый восьмой россиянин придерживается ЗОЖ

, 12:30 | Алиса Старжевская 75

Чаще всего приверженцы здорового образа жизни встречаются в Ингушетии.

Фото: ТАСС / Михаил Джапаридзе

По данным Росстата, совокупная доля населения России, ведущего здоровый образ жизни, приблизилась к 12%, сообщает РБК. Необходимость расчета такого показателя была зафиксирована в федеральном плане по демографии в конце прошлого года. В результате в 2019-м были опрошены были более 131 тысячи человек, из них 56% — женщины, 44% — мужчины.

Тройку лидеров с самым высоким уровнем ведения ЗОЖа открывает Ингушетия — 48,8%, далее идет Крым — 29,2%, третье место занимает республика Адыгея — 28,8%. Данные по Москве составили — 8,89%, в Петербурге — 6,8%. Худший показатель у Чукотки — всего 0,4%.

Мониторинг состояния граждан проводился в рамках нацпроекта «Демография», основная цель которого — увеличение продолжительности жизни населения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минздрав планирует внедрять штрафы за курение на работе.

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