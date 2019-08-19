Гимнастика и штраф за курение на работе: Минздрав внедряет ЗОЖ по всей России

Спортзалы вместо комнат для курения и штраф за каждую сигарету на рабочем месте. Возможно, именно с такими новшествами вскоре предстоит столкнуться работающим россиянам. Минздрав всерьез обеспокоен их здоровьем, и уже готовы рекомендации по внедрению правильного образа жизни во все офисы страны.

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Производственная гимнастика, отказ от курения, только здоровая пища в столовых и буфетах — никаких чипсов и газировки. Готовы ли работодатели соблюдать советы Минздрава? И что думают сами люди, особенно курильщики, об инициативах ведомства? Ответы на эти вопросы в видеосюжете Георгия Гривенного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минздрав назвал способы борьбы с курением на работе.