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  4. Гимнастика и штраф за курение на работе: Минздрав внедряет ЗОЖ по всей России

Гимнастика и штраф за курение на работе: Минздрав внедряет ЗОЖ по всей России

, 20:11 Эфирная новость 53

Ведомство подготовило специальные рекомендации для работающего населения страны.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Владимир Федоренко

Спортзалы вместо комнат для курения и штраф за каждую сигарету на рабочем месте. Возможно, именно с такими новшествами вскоре предстоит столкнуться работающим россиянам. Минздрав всерьез обеспокоен их здоровьем, и уже готовы рекомендации по внедрению правильного образа жизни во все офисы страны.

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Производственная гимнастика, отказ от курения, только здоровая пища в столовых и буфетах — никаких чипсов и газировки. Готовы ли работодатели соблюдать советы Минздрава? И что думают сами люди, особенно курильщики, об инициативах ведомства? Ответы на эти вопросы в видеосюжете Георгия Гривенного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минздрав назвал способы борьбы с курением на работе.

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