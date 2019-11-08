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Жорин: Иванов имел неосторожность и наглость писать любовнице с компьютера Лолиты

, 13:56 | Светлана Александрова Видео 1 763

Милявская подала сегодня в суд встречный иск к Дмитрию Иванову, в котором просит признать их брак фиктивным.

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Фото, видео: ТАСС / Александра Мудрац, 5-tv.ru

Лолита Милявская подала в суд встречный иск к Дмитрию Иванову, в котором просит признать их брак фиктивным. Как сообщил 5-tv.ru адвокат певицы Сергей Жорин, суд принял этот иск к производству и объединил с первоначальным иском Дмитрия Иванова о расторжении брака. Дело будет рассматривать Басманный районный суд Москвы.

Жорин сообщил также, что к встречному иску приложены документы, подтверждающие, что в период брака с Лолитой Иванов имел параллельные отношения с другой женщиной и вел с ней совместное хозяйство, а при вступлении в брак с Милявской преследовал корыстные цели, не связанные с созданием семьи.

«Сегодня в ходе судебного процесса мы представили в материалы дела доказательства не только его супружеской неверности, но и непосредственно тех доводов, которые мы изложили в нашем встречном исковом заявлении. А именно то, что в брак он вступил, имея определенные корыстные интересы», — сказал адвокат.

По его словам, Иванов против приобщения документов не возражал, таким образом они легализованы. Адвокат уточнил, что доказательства были обнаружены в личном компьютере Лолиты.

«Дело в том, что Дмитрий так увлекся своим романом, что имел неосторожность или наглость, смотря как на это посмотреть, вести переписку со своей дамой с компьютера Лолиты Милявской», — сказал юрист.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Дмитрий Иванов изложил свою версию причин развода. Разрыв с Лолитой он назвал «неизбежным».

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