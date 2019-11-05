Пятый муж Лолиты назвал причину развода

Пятый супруг Лолиты Милявской — тренер по сквошу Дмитрий Иванов — назвал причину развода с певицей. По словам мужчины, винить какую-то конкретную сторону нельзя.

Дмитрий уверен: в том, что отношения развалились, они с Лолитой виноваты оба. Пара мало времени проводила вместе — у артистки были гастроли, сам Дмитрий часто уезжал на спортивные сборы и соревнования.

Мужчина утверждает: за девять лет брака они с Милявской неоднократно пытались все исправить, много раз обсуждали их отношения, но толку от этого не было. Развод Дмитрий называет «своего рода неизбежностью».

«Неоднократно пытались все обсудить, садились за стол, но не понимали друг друга, не слышали. И здесь вина обоих: не смогли сберечь чувства», — приводит слова Иванова StarHit.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лолита находится в подавленном состоянии из-за развода.